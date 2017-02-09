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İki günde 10 şehit

Suriye’nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit düşen 5 askerin naaşları, Gaziantep’teki törenin ardından memleketlerine gönderildi

09 Şubat 2017 Perşembe 17:10
İki günde 10 şehit

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ ile yaşanan çatışmada şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep’teki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine yollandı.

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu, Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç, Piyade Üsteğmen Tarık Koçoğlu, Uzman Çavuş Mahmut Uslu ve Uzman Onbaşı Umut Aytekin’in Türk bayraklarına sarılı naaşları, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alındı. Cenazeleri askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanına getirilen şehitler için tören düzenlendi.

Törene şehit askerlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali Yerlikaya, 5. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Musa Çatal, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Yetkin Şekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İl Emniyet Müdürü Vekili Güray Acar ve diğer ilgililer katıldı.

Törene katılan Şehit Mahmut Uslu’nun teyzesi Mükrime Elbeyli, gözyaşı dökerek, “Kuzum gitme, gözümün nuru gitme” diyerek ağıtlar yaktı. Törenin ardından şehitlerin naaşları, askeri uçaklarla memleketlerine gönderildi.

Acı haberler dün de peş peşe geldi

Öte yandan dün sabah El Bab’dan yine üzücü haberler peş peşe geldi. El-Bab’da DEAŞ ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmalarda 5 asker şehit oldu.

Önceki gün şehit olan 5 asker dün gözyaşlarıyla uğurlandığı sırada sabah saatlerinde yine aynı bölgeden önce 1 askerin şehit olduğu haberi ulaştı. Daha sonra 4 askerin daha şehit olduğu bilgisi geldi.

Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerleri ile DEAŞ terör örgütü arasında çıkan çatışmalarda şehit düşen 5 askerin Türk bayrağına sarılı naaşları askeri helikopterle Gaziantep’e getirildi. Yaralı askerler ise Kilis Devlet Hastanesi’ne ambulans ile götürüldü.

 HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 09.02.2017 17:49
Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıSuriyeDeaşşehit
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