İki kaza on dört ölü



İlk kaza Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Kazada, aynı aileden 1'i çocuk, 2'si bayan 7 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden ailenin bayram ziyareti için gittikleri Tokat'tan Gebze'ye döndükleri öğrenildi. İlk kaza Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Kazada, aynı aileden 1'i çocuk, 2'si bayan 7 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden ailenin bayram ziyareti için gittikleri Tokat'tan Gebze'ye döndükleri öğrenildi.

İnegöl ilçesi Babasultan mevkiinde dün saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Ankara istikametinden Bursa istikametine seyreden Ali G. idaresindeki hafif ticari araç dikkatsizlik nedeniyle kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Sürücüsünün uyuduğu iddia edilen ticari araç karşı yönden gelen Fatih Ş. idaresindeki işçi taşıyan servise çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen ticari araçta bulunan sürücü Ali G.(26), eşi Gülizar G., Emin G., Satı G., Engin G. ve Ebru G. olay yerinde, Ercan G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'dan İnegöl'e işçi taşıdığı öğrenilen bir inşaat firmasına ait servisteki işçiler B.K., F.A., H.G., Ü.A., R.C., G.A., İ.Y., M.Ç., A.B., M.T., N.A., A.B., A.B., A.K., K.K., M.U., O.A., F.Ş. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer araçların sürücüleri yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen servis minibüsünden çıkarılan yaralı işçiler İnegöl İlçe Devlet Hastanesi ile Bursa'daki hastanelere gönderildi. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapanırken, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

İkinci kaza da Van’da meydana geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.