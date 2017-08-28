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İkiye bölünen geminin ön kısmı battı

Sarıyer Kilyos açıklarında dün ikiye bölünen Moğolistan bandıralı Leonardo isimli kuru yük gemisinin ön kısmının önceki gece saatlerinde battığı öğrenildi. Yakıt sızıntısı bulunmayan geminin karaya çekilen arka kısmı ise parçalandıktan sonra yakıtı boşaltılacak

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İkiye bölünen geminin ön kısmı battı
Sarıyer Kilyos açıklarında dün 1975 yılı yapımı Moğolistan bandıralı Leanordo isimli nehir tipi kuru yük gemisi, bel vermesinden kısa bir süre sonra ikiye bölünmüştü. Gemiden gelen yardım çağrısı sonrasında kaptanı Azeri, mürettebatı Rus ve Hintlilerden oluşan 11 kişilik mürettebat Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Olaydan sonra geminin arka bölümü römorkörle Türkeli Demir Sahası’nda karaya çekilirken, ön kısmı ise kıyıya 1 kilometre uzaklıktı kalmıştı.
Kıyıya çekilerek karaya oturtulan gemi hakkında ne yapılacağı konusunda ise planlama çalışmaları başlatıldı. Önceki gece saatlerinde geminin açıkta kalan ön kısmı su alması nedeniyle batarak gözden kayboldu. Sahilde duran arka bölümünde kaptan köşkü ve yakıt deposunun bulunduğu, parçalandıktan sonra yakıt boşaltma işlemi yapılacağı öğrenildi. İHA
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Sarıyer Kilyos Açıkları
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