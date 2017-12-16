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İlanlarda 'dijital' hazırlığı

Resmi ilanların gazetelerde yayınlanmasına aracılık eden Basın İlan Kurumu, gazetelerde dijitalleşmenin ardından ilanların dağıtımı için gerekli kriterleri belirlemeye başladı

16 Aralık 2017 Cumartesi 17:03
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İlanlarda 'dijital' hazırlığı

Resmi ilanların gazetelerde yayınlanmasına aracılık eden Basın İlan Kurumu (BİK), dijital yayında adil ölçüm kriterlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı. Halen gazetelerin satış adedi üzerinden yapılan değerlendirmeye, dijital yayının başlamasıyla farklı ölçütler dahil edilecek.

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, yaptığı açıklamada, keskin bir virajda olan yazılı basının bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmesi gerektiğini söyledi. Gazetelerin dijital dönüşümlerinin şart olduğuna dikkati çeken Karaca, bu geçişin, alınacak tedbirlerle yönetilebilir bir şekilde tamamlanmasına önem verdiklerini ifade etti.

Dijitalleşmenin artık bir kader olduğunu vurgulayan Karaca, "Maliyetler inanılmaz derecede düşüyor, kalite ve etkinlik de artıyor.

Böyle bir durum karşısında gazetelerin duyarsız kalıp yayın hayatını analog sürdürmesi mümkün olamayacak." dedi. Dijitalleşmenin artık gazetelerin içeriğini kağıt baskı yerine internet sitesinde sunacağını anlatan Karaca, "resmi ilanlar dijital ortamda yayınlanacak" şeklinde bir yasal düzenleme yapılması durumunda ilanların gazetelerin internet sitelerinde yayınlanabileceğini dile getirdi.

 Yazılı basınının dönüşümünü çok önemsediklerini anlatan Karaca, "BİK'in temsil ettiği ilan dağıtma mekanizmasının dijitalde de aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Dijital yayında adil ölçüm imkanı vardır.

Dijitalleşme stratejimizi belirliyoruz. Ölçümün nasıl yapılacağı, teknik altyapısı, standartları, hangi kurum veya kurul tarafından idare edileceği, ölçümlerde yerli mi yabancı mı şirketlerin kullanacağına ilişkin tekliflerimizi yapacağız." şeklinde konuştu.
AA

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Resmi IlanGazeteDijitalleşmeKriter
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