Ilıca Gölü'nde şifa arıyorlar

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Ilıca Gölü şifa dağıtıyor. Ilıca Gölü'nün kükürtlü suyu sayesinde birçok hastalığa şifa olduğuna inanılıyor. Göle giren ziyaretçilerin girme nedenleri arasında cilt hastalıkları ilk sırada yer alıyor. Turistik belde olan Datça, Ilıca Gölü sayesinde kış aylarında da yerli turistlerin uğrak noktası oluyor.

Dağın yamacında bulunan ve 50 metre uzaklığındaki denize karışan sudan şifa arayanlar, Ocak ayı olmasına rağmen göle girip yüzüyor. Yüzme bilmeyenler ise şifalı suya ayaklarını koyup şifa arıyor.

Datça’da halk arasında "Sodalı Göl" ya da "Bizans Havuzu" olarak da bilinen Ilıca Gölü'nün suyunu denizde buluşturduğu noktada ise küçük bir şelale oluşturuyor. Yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi ağırlayan Ilıca Gölü, yer altından gelen suyu ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Ocak ayında göle giren Yusuf Karakuş, göle girebilmek için İstanbul’dan Datça'ya geldiğini söyledi. Karakuş, internetten yaptığı araştırmayla Ilıca Gölü’nün faydaları hakkında bilgi sahibi olduğunu ve gelip göle girmek istediğini kaydetti.

İHA