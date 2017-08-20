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İlk palamutlar tezgahta

Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi Sinop'ta çaparilere takılan sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı. Sinop Korucuk Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Talat Baş, 5 Ağustos tarihi itibarıyla denizlerde çapari ile avcılık yapılamasının serbest olduğunu belirtti.

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İlk palamutlar tezgahta
Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi Sinop'ta çaparilere takılan sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı. Sinop Korucuk Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Talat Baş, 5 Ağustos tarihi itibarıyla denizlerde çapari ile avcılık yapılamasının serbest olduğunu belirtti.

Karadeniz açıklarında avlanan Sinoplu balıkçıların limana 2 bin adet palamutla döndüklerini vurgulayan Baş, "Bu sezon palamudun yine bol olacağına dair işaretler alıyorduk. Önceki gece denize açılan balıkçı arkadaşlarımız yaklaşık 2 bin adet palamut avlayarak limana geri döndüler.

1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi palamudun çaparilere bu şekilde yoğun takılması bizleri sevindirdi" diye konuştu. Baş, her biri 400 gram ağırlığındaki palamutların tezgahlarda satışa sunulduğuna işaret ederek, "Şu an 400 gramlık palamutlar tanesi 12.5 liradan satılıyor. Belki fiyatı vatandaşımıza biraz pahalı gelebilir. Ancak sezonun ilk palamut balıklarının bu fiyata satılması gayet normal" ifadesini kullandı. Bu arada vatandaşlar satışa sunulan palamutlara ilgi gösterdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde de sandallarla Karadeniz'e açılan amatör balıkçıların yakaladığı çingene palamutları tezgahlarda 10 liradan satışa sunuldu. AA



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