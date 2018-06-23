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İndirimli Ev Temizliği Hizmetleri Başladı!

Son günlerde artan ev temizliği ihtiyacı ve şeker bayramının gelmesiyle temizlik hizmetleri sunan işletmeler tüketiciler için çeşitli fiyat indirimleri yapmakta ve ev temizliği konusunda yardımcı olmakta. Bu süreçleri düşünerek bir temizlik kampanyası hazırlayan ve Antalya temizlik şirketleri arasında bulunan “Expo Temizlik” Antalya ve çevre illerinde indirimli ev temizliği günleri başlattı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 13:44
İndirimli Ev Temizliği Hizmetleri Başladı!

Son günlerde artan ev temizliği ihtiyacı ve şeker bayramının gelmesiyle temizlik hizmetleri sunan işletmeler tüketiciler için çeşitli fiyat indirimleri yapmakta ve ev temizliği konusunda yardımcı olmakta. Bu süreçleri düşünerek bir temizlik kampanyası hazırlayan ve Antalya temizlik şirketleri arasında bulunan “Expo Temizlik” Antalya ve çevre illerinde indirimli ev temizliği günleri başlattı.

Genel olarak baktığımızda toz alma, süpürme, koltuk yıkama, halı temizleme, mutfak ve banyo temizliği, leke çıkarma gibi hizmetleri bulunan firma Antalya temizlik şirketleri arasında en köklü kuruluşlardan biri olmayı başarıyor. Başlattığı Antalya ev temizliği indirim kampanyasıyla çok talep gören ve tüketiciyi memnun ederek birçok kişiden tavsiye almayı başarıyor.

Ev temizliği yaptıran bir çok ev hanımı diğer arkadaşlarına da tavsiye ediyor ve memnuniyet artıyor. Son dönemde daha çok gelişen temizleme firmaları gelişen teknoloji takip ederek hem istihdam sağlıyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Temizleme Firmaları İndirimli Ev Temizliği Hizmetleri Başladı!

Yukarıda da bahsettiğimiz ürede Antalya temizlik şirketleri olarak tüketicilere indirim kampanyası başlatan Expo Temizlik teknolojinin getirmiş olduğu son sistem temizleme ekipmanlarıyla hizmetlerini sürdürüyor. Bu süreçte ve 31.07.2018 tarihine kadar ev temizliği fiyat listesi şu şekilde;

Ev temizliği indirimli fiyatı: Oda sayısına göre değişen fiyatlar olsa da fiyatlar 400 TL’den başlamakta. Ofis temizliği kampanyalı fiyatı: 350 TL'den başlıyor. Dış cephe temizleme fiyatı: Ortalama fiyat 1500 TL fakat dış cephenin büyüklüğü ve küçüklüğüne göre fiyatlar değişmekte. Koltuk yıkama fiyatı: 1 adet koltuk yıkama fiyatı 150 TL. Halı yıkama fiyatı: Metrekare fiyatı 5 TL.

Süpürme, toz alma, komple Antalya ev temizliği için fiyat teklifi almak için firmaya ulaşabilirsiniz. Onlarca kişinin tavsiye ettiği firmanın temizlik hizmetlerinden faydalanarak sizlerde gönüş rahatlığıyla evinizde hijyeni bulabilirsiniz.

Firmanın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Recep bey ise kampanya hakkında şöyle konuştu; “Bizler her zaman tüketicinin yanına olmaya çalıştık ve bu şekilde Antalya temizlik şirketleri arasında önemli bir konuma ulaştık”

Antalya Halkı Ev Temizliğinde “Expo Temizlik” Firmasını Tavsiye Ediyor

Antalya’da temizlik firmaları arasında yapılan araştırmalar ve müşteri memnuniyeti anketlerine göre Expo Temizlik’ten alınan temizleme hizmetleri sonrasında müşteriler ve tüketiciler oldukça memnun kalıyor ve yakınlarına tavsiye ediyor.

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