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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz hafta inşaatta çalışırken dengesini kaybederek düşüp ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti.

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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz hafta inşaatta çalışırken dengesini kaybederek düşüp ağır yaralanan işçi, hayatını kaybetti. Kemalpaşa Mahallesi Kümeevler mevkii eski Sırnaz yolu üzerindeki bir inşaatta çalışan 61 yaşındaki Yılmaz Kuda, dengesini kaybetti. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki beton zemine kafa üstü düşen işçi, ağır yaralandı. İnşaattaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı Yılmaz Kuda, burada yapılan müdahalenin ardından durumunun ağır olması sebebiyle yoğun bakıma alındı. Kuda, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
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Bursa112 Acil Servis
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