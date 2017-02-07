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İnsan ve robot karşılıklı satranç oynayacak

Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezindeki öğrenciler, daha önce dans ettirdikleri robota şimdi de insanla karşılıklı satranç oynatmayı hedefliyor

07 Şubat 2017 Salı 15:54
İnsan ve robot karşılıklı satranç oynayacak
Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezinde teorik derslerin uygulamasını gerçekleştiren öğrenciler, daha önce dans ettirdikleri robota şimdi de insanla karşılıklı satranç oynatmayı hedefliyor.
Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezi'nde birçok başarılı projeye imza atılıyor. Bugüne kadar 77 öğrencinin başarı sertifikası aldığı eğitim merkezinde ulusal ve uluslararası akademik çalışma ve projeler hayata geçiriliyor.

Robot simülatörü ile satranç projesi

Teknoloji eğitiminin oyunlarla ilişkilendirilerek somutlaştırılmasının karmaşık teknolojilerin öğrenilmesini kolay ve zevkli hale getirdiği noktasından hareket eden Doğuş Üniversitesi öğrencileri, robotik alanı içinde özellikle insan-makine etkileşimi çalışmaları için cazip bir konu olan satranç oyununu seçti.
İnsanla karşılıklı satranç oynayabilen bir robotik sistem geliştirmeyi hedefleyen "Robot ile Satranç Projesi" üç aşamadan oluşuyor.
Projenin birinci aşaması için "el hareketleri tanıma kütüphanesi" tasarlayan öğrenciler, bu kütüphane ile kullanıcıların bir mouse ya da klavye yerine ellerini kullanarak robotu simülatörde kontrol edip satranç taşlarını hareket ettirmelerini sağladı.
İkinci aşamada ise Mitsubishi Electric robotu kullanılarak satranç oynayan sistem geliştirildi. Bu aşamada insan hamlesi bilgisayarda tasarlanmış bir ara yüzle yapılıyor ve bilgisayar, hamlenin satranç kurallarına uygunluğunu kontrol ederek hem ekranda hem de satranç tahtasında hareket gerçekleştiriyor. İnsan hamlesinin ardından ise yine ara yüzde ve satranç tahtasında robot hamlesini gerçekleştiriyor.
Çalışmalarına devam edilen projenin son aşamasında ise görme sensörü yardımıyla insan ve robota karşılıklı satranç oynatmak hedefleniyor. AA

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