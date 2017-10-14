Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966

İnternet alışverişinde hayal kırıklığı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2017’ye kadar olan 12 aylık dönemde, internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 49’u yanlış veya hasarlı ürün gönderildiğini belirtti

14 Ekim 2017 Cumartesi 15:54
18 Okunma
İnternet alışverişinde hayal kırıklığı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzu Vuruşkan, “İnternet üzerinden alınan giysilerde, müşteri memnuniyetini arttırmak için kullanıcıların vücut şekillerini iyi tanımaları ve kendi vücutlarına uygun giysileri seçmeleri gerekiyor. Akıllı Sistemler ile Giysi Tasarım Platformunun Geliştirilmesi adlı TÜBİTAK projesi ile kadınlar vücut yapılarına uygun giysileri belirleyebilecek” dedi.

İnternetten giyim alışverişinde ürünlerin vücuda uyumsuz çıkması hayal kırıklığına neden oluyor. Sanal dünyadan alışveriş yapan bireylerin yüzde 62,3’ü harcamalarını giyim ve spor malzemesi için gerçekleştiriyor. Giysilerin vücuda uyumsuzluğu ise alışverişi olumsuz etkiliyor.

TÜİK verilerine göre, Mart 2017’ye kadar olan 12 aylık dönemde, internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 49’u yanlış veya hasarlı ürün gönderildiğini belirtti. Kadınların yüzde 76,3’ü internetteki harcamalarını giyim ve spor malzemeleri için gerçekleştirirken, erkeklerde bu rakam yüzde 51,7 oranında kaldı. Kadınların yüzde 51,7’si yanlış veya hasarlı ürün aldığını belirtti. Erkekler de ise bu oran yüzde 47,1 oldu. Yrd. Doç. Dr. Arzu Vuruşkan, giyim alışverişinde en önemli ölçütün giysilerin vücuda uyumu olduğunu belirterek, “İnternet üzerinden alınan giysilerde, müşteri memnuniyetini arttırmak için kullanıcıların vücut şekillerini iyi tanımaları ve kendi vücutlarına uygun giysileri seçmeleri gerekiyor. Akıllı Sistemler ile Giysi Tasarım Platformunun Geliştirilmesi adlı TÜBİTAK projesi ile kadınlar vücut yapılarına uygun giysileri belirleyebilecek” diye konuştu.

Vücut şekillerine göre giysi seçimi

Kadın vücut şekillerinin kum saati (X), üçgen (A), ters üçgen (V), dikdörtgen (H) ve oval (O) olarak gruplandırılabileceğini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, giysi seçiminde kişilerin vücut şekillerini tanımalarının önemine değindi.

Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, “Ters üçgen (V) vücut şeklindeki kadınların, geniş omuzlardaki vurguyu göğüs ve yüze yönlendirmek için V yaka bluzlar, elbiseler ve ceketler giymeleri uygun olur. Dikdörtgen (H) vücut şeklinde bel formu çok belirgin değildir.

Bu vücut şeklinde dengeyi sağlayabilmek amacıyla üst beden ve alt bedende farklılaştırmaya gidilmelidir. Oval vücutlarda, büyük göğüs, geniş karın ve dar kalçaların olduğu görülmektedir. Oval vücutlarda, V yaka ve dökümlü üst giysiler, elbiseler tercih edilerek vurgu boyun ve yüze odaklandırılmalıdır. Üçgen (A) vücut şekli omuzların dar, kalçaların geniş olduğu vücut tipidir. Vücutta dengeyi sağlamak için, omuz ve bel bölgesine vurgu yapılması uygun olacaktır” bilgilerini verdi.

Akıllı sistemlerle giysi tercihi yapılabilecek

İnternet üzerinden giysi alışverişinde kullanıcı memnuniyetini artırmak üzere “Akıllı Sistemler ile Giysi Tasarım Platformunun Geliştirilmesi” adlı TÜBİTAK projesini yürüttüklerini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, çalışmada geliştirilen akıllı sistem ile kadınların vücut yapılarına uygun giysileri belirleyebileceklerini söyledi. Kullanıcıların tasarım zevklerini ve vücut yapısını öğrenerek, bunlara uygun tasarım önerileri sunan ve “ShopShape” adını verdikleri sistem üzerinde çalıştıklarını aktaran Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, çalışmanın moda tasarımında akıllı sistemlerin kullanılması açısından önem taşıdığını kaydetti. Son aşamaya geldiklerini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, projenin web tabanlı bir sistem üzerinden kullanıcılar ile test edildiğini ve olumlu geri dönüşlerin olduğunu aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Vuruşkan, projede, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türker İnce ile Prof. Dr. Cüneyt Güzeliş’in yer aldığını da dile getirdi.
AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTÜİKInternetHasarlıürünAlışveriş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim