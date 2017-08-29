İnternete sormadan tatile çıkmıyoruz

Hayatımızın her alanında yer alan internet ve özellikle de sosyal medya, tatil alışkanlarını da kökünden değiştirdi. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, geçmişte nereye gideceğimize, seyahat acentelerinden ya da arkadaşlarımızdan aldığımız öneriler doğrultusunda tercih yaptığımızı belirterek, “Özellikle sosyal medyanın sunduğu farklı alternatifler sayesinde, daha önce adını bile duymadığımız yerler hakkında kalacağımız otelden nerede yemek yiyeceğimize kadar isteğimiz birçok bilgiyi edinebiliyoruz. Instagram ya da Facebook’ta gördüğümüz bir fotoğraftan ilham alarak nereye gideceğimize karar veriyor, uçak biletimizi ve otel rezervasyonumuzu da birkaç dakika içinde internetten yapıyoruz. Geriye, sadece nereye gideceğimize karar verip oradaki aktivitelerimizi planlamak kalıyor” dedi.

‘Herkes birer gezgin’

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Aşman Alikılıç, tatile gidecek bir kişinin kararını mutlaka internet üzerindeki ve özellikle sosyal medyada yer alan bilgi kaynaklarını etkin biçimde kullandığını kaydetti. Alikılıç, şöyle devam etti: “Sosyal medya ve özellikle mobil teknolojiler sayesinde, artık herkes birer gezgin, gurme, fotoğrafçı ve otel işletmecisi. Sosyal medyayı kullanarak yalnızca tatile nereye ve nasıl gideceğimize karar vermiyoruz. Tatil sırasında veya tatil dönüşünde de aktif olarak kullandığımız sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıp memnuniyet ya da memnuniyetsizliklerimizi de aktarıyoruz. Bunun yanı sıra otel aramadan festival ve etkinlik aramaya, uçak bileti satın almaktan yerel hava durumuna kadar birçok şeye artık internet ve uygulamalar üzerinden kolaylıkla ulaşmak mümkün.”

Sosyal medya tercihi etkiliyor

Turizm firmalarının, otellerin, doğru ve güvenilir sosyal medya yönetiminin tüketici tercihlerini doğrudan etkilediğini vurgulayan Alikılıç, “Arama motorları günümüzde yalnızca birer arama motoru değil, aynı zamanda birer itibar göstergesi. Başarılı olmak için öncelikle uzmanlarla çalışıp şeffaf olunmalı, en uygun sosyal medya içeriğini seçerek kaliteli içerik, kaliteli ve bol görsel kullanılmalı. Bunun etkileşim olduğu, 7-24 sürdürülebilmesi ve yönetilmesi gerektiği unutulmamalı. Sadece pozitif geri dönüşler değil, negatif dönüşler alındığında da hemen iletişim kurup bunları avantaja çevirerek herhangi bir hizmetten memnun kalmayan misafiri mutlu etmek mümkün. Uluslararası araştırmalara göre, online itibarda yaşanacak 1 puanlık artış, odabaşı gelirlerde yüzde 1.42 artış demek” diye konuştu. İHA