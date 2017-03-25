Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde devam eden harekata ilişkin bilgi verildi. Teröristle mücadele harekatı kapsamında geçtiğimiz hafta içerisinde, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır, Bingöl ve Mardin'i teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda Diyarbakır'ın Kulp, Lice, Hani, Mardin'in Nusaybin, Şırnak'ın merkez ve Beytüşşebap, Bingöl'ün Genç ve Hakkari'nin Çukurca ilçelerinde büyük ve orta çaplı operasyonların gerçekleştirildiği, biri bölücü terör örgütünün lider kadrosunda olmak üzere (gri liste) 17 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Öte yandan dün Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiği, bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir silah mevzi ve iki adet korugan imha edilirken ilk belirlemelere göre 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. AA
Irak’ın kuzeyine harekat
Türk Silahlı Kuvvetlerince 16-24 Mart arasında Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Bingöl, Hakkâri’deki operasyonlar ve Irak'ın kuzeyine yönelik harekâtlarda 26 terörist etkisiz hale getirildi
25 Mart 2017 Cumartesi 15:28
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