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İş güvenliğini alırken hayatını kaybetti

Eyüp'teki bir inşaat şantiyesinde yaklaşık 20 metre yükseklikte iş güvenliği için file çektiği sırada dengesini kaybederek yere düşen 50 yaşındaki İsrafil Mercan hayatını kaybetti.

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İş güvenliğini alırken hayatını kaybetti
Eyüp'teki bir inşaat şantiyesinde yaklaşık 20 metre yükseklikte iş güvenliği için file çektiği sırada dengesini kaybederek yere düşen 50 yaşındaki İsrafil Mercan hayatını kaybetti. Olay, Eyüp Alibeyköy Mevki Güzeltepe Mahallesi Düz Sokak içerisinde bulunan şantiyede meydana geldi. Sokak içerisinde yapımı devam eden inşaat şantiyesinde iş güvenliğini sağlamak için yaklaşık 20 metre yükseklikte kaynak yapıp file ile önlem alan 50 yaşındaki İsrafil Mercan, dengesini kaybederek aşağıya düştü. İnşaatın başka bloğunda çalışmalarını sürdüren işçiler Mercan’ın çalıştığı bölgeye geldiklerinde arkadaşlarının cansız bedenini yerde görünce şok yaşadı. Olay sonrası şantiyede çalışan işçiler polis ve sağlık ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şantiyede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemeler sonrasında İsrafil Mercan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardın İsrafil Mercan’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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