Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinden Malatya’nın Doğanşehir ilçesine kayısı toplamaya giden mevsimlik işçileri taşıyan Kadir K. idaresindeki minibüs Adıyaman’ın Gölbaşı- Malatya Karayolu 19'uncu kilometresinde minibüsün arka tekerinin patlaması sonucu takla attı. Kazada Ayşe I. kaza yerinde hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı ve Malatya’da bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan minibüs incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. İHA
İşçi taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü
Mevsimlik kayısı işçilerini taşıyan minibüs Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
26 Ağustos 2017 Cumartesi 14:54
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