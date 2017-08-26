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İşçi taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü

Mevsimlik kayısı işçilerini taşıyan minibüs Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde takla attı. Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

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İşçi taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinden Malatya’nın Doğanşehir ilçesine kayısı toplamaya giden mevsimlik işçileri taşıyan Kadir K. idaresindeki minibüs Adıyaman’ın Gölbaşı- Malatya Karayolu 19'uncu kilometresinde minibüsün arka tekerinin patlaması sonucu takla attı. Kazada Ayşe I. kaza yerinde hayatını kaybederken 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gölbaşı ve Malatya’da bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan minibüs incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. İHA
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