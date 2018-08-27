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İshal vakaları arttı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde görülen ishal vakalarıyla ilgili hastalardan alınan numuneler üzerinden yapılan inceleme sonuçlarına göre etkenin norovirüs olduğunun belirlendiği bildirildi

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:32
İshal vakaları arttı

İl Sağlık Müdürlüğü'nden, ilçede çok sayıda vatandaşın bulantı, kusma, karın ağrısı veya ishal şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hastalardan alınan numunelerin incelendiği belirtildi. İnceleme sonuçlarına göre etkenin norovirüs (kusma, ishal ve ateşe yol açan bir virüs türü) olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Norovirüs, yiyecek ve içeceklerle bulaşabildiği gibi, insandan insana temasla da bulaşabilmektedir. Virüs bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal belirtileri ile seyretmekte, hastalar yeterli sıvı alımı ve istirahat ile kendi kendine 3-4 gün içerisinde düzelebilmektedir.

Ancak başta çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere bulantı ve kusması fazla olan hastaların sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir." El hijyeninin su ve sabunla sağlanmasının en önemli korunma yöntemi olduğunun vurgulandığı açıklamada, aynı şikayetlerle hasta başvurularının başladığı ilk günden bugüne sağlık kuruluşlarına gelen vaka sayısının 26 Ağustos itibarıyla 4 bin 500 olduğu aktarıldı.
AA

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