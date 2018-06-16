İşinden istifa etti, dünyayı gezdi

Bursa’da bir otomotiv fabrikasında çalışan 33 yaşındaki işçi, 10 yıl sonra fabrikadan istifa etti. 15 ülke gezip, 40 bin kilometre yol katederek dünyayı bir kez dolaşmış oldu.

Bursa’da bir otomotiv fabrikasında 10 yıl işçi olarak çalışan 33 yaşındaki Selçuk Tanaydın, hayallerini gerçekleştirmek için geçen yıl nisan ayında istifa ederek Dünya turuna çıktı. Öncesinde bisikleti ile balkan ülkeleri turu yapan Tanaydın sonrasında bundan sıkıldığını belirterek en büyük hayali olan Amerikan ülkelerini gezisine çıktı.

Arjantin’den başlayan yolculukla güney ve orta Amerika’daki 15 ülkeyi dolaşan Tanaydın, bu tür yolculukların zor olmadığını belirterek, her şeyin bir bilet alıp yola çıkmakla başlayacağını söyledi.

Fabrikada çalışırken üzerindeki poları üç yıl giymiş ve yıpranmasına rağmen inatla yenisini almayıp polarla hayaller kurmuş. Tanaydın’ın poları çıkartmamasının sebebi ise, polarla bir gün dünya turuna çıkıp üzerine gezdiği ülkelerin bayraklarını dikmek istemesiymiş. Şuanda da poların üzerinde gezdiği 15 ülkenin bayrağı bulunmakta.

Bursa’da yaşadığı zaman zarfında kurulu düzenini ve ailesini bir yana bırakıp hayallerinin peşinden koşan Tanaydın, tüm bu zorlukların aslında hepsini kenara bırakıp bir bilet almaya baktığını belirtti. Mustafakemalpaşa’nın Demirali köyünde yaşayan Tanaydın’ın bir de kardeşi bulunmakta.