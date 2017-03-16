İşsiz babanın dramı yürek burktu

Türkiye’de siyasiler 16 Nisan’daki referanduma kilitlenedursun, vatandaş evine kömür alamıyor. Ağrı merkez Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Abdurrahman Varlı, pansiyon ve binaların önüne bırakılan yanmış kömürleri topladıktan sonra eleyip yakmak için evine götürüyor. Maddi durumunun iyi olmadığını ve mecburiyetten bu işi yaptığını belirten Varlı, günde 10 torba kömür topladığını ancak bunları eledikten sonra sadece elinde 2 torba kömür kaldığını, bunu da eve götürüp çocuklarının ısınması için yakacak olarak kullandığını ifade etti. Evlerinde kömür olmadığını, bu nedenle mecburiyetten tüm kış boyunca sokaklarda kullanılmış kömür topladığını kaydeden Varlı, “Evimizde kömürümüz olmadığı için 2 torba kömürle evimizi ısıtmaya çalışıyoruz. İşim yok, herhangi bir yerde çalışmıyorum” dedi.
‘İş bulamıyorum’
Çocuklarının okuduğunu ve evde kömür olmadığını söyleyen Varlı, “Evde kömür yok. Çocuklarımı okutmak için gelip kömür topluyorum. Kış memleketi olduğu için herhangi bir işte yok, çalışamıyorum. Ben de mecburiyetten kömür toplamak zorunda kalıyorum. Birçok yere iş başvurusunda bulundum ancak iş bulamadım. Benim sadece yazın inşaat işi var. Ancak o şekilde evime ekmek götürebiliyorum. Sabah saat 07.00’de evden çıkıyorum. Geliyorum pansiyonların, okulların önüne yanmış kömürleri topladıktan sonra getirip eliyorum. Eledikten sonra az da olsa topladığım kömürleri akşam evime götürüyorum. Günlerim bu şekilde kömür toplayarak geçiyor. Bunun dışında herhangi bir gelirim yok” diye konuştu. İHA