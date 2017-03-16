İşsiz babanın dramı yürek burktu

Türkiye ’de siyasiler 16 Nisan’daki referandum a kilitlenedursun, vatandaş evine kömür alamıyor. Ağrı merkez Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden Abdurrahman Varlı, pansiyon ve binaların önüne bırakılan yanmış kömürleri topladıktan sonra eleyip yakmak için evine götürüyor. Maddi durumunun iyi olmadığını ve mecburiyetten bu işi yaptığını belirten Varlı, günde 10 torba kömür topladığını ancak bunları eledikten sonra sadece elinde 2 torba kömür kaldığını, bunu da eve götürüp çocuklarının ısınması için yakacak olarak kullandığını ifade etti. Evlerinde kömür olmadığını, bu nedenle mecburiyetten tüm kış boyunca sokaklarda kullanılmış kömür topladığını kaydeden Varlı, “Evimizde kömürümüz olmadığı için 2 torba kömürle evimizi ısıtmaya çalışıyoruz. İşim yok, herhangi bir yerde çalışmıyorum” dedi.

‘İş bulamıyorum’