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İşsizliğin acı yüzü

İşsizlik Türkiye’nin en önemli sorunu olmaya devam ediyor. Herhangi bir yerde açılan en küçük iş kontenjanına binlerce kişi başvuruyor. En son Muğla ve Sivas’ta açılan 289 kişilik kadroya 17 bin 136 kişi başvurdu

03 Eylül 2018 Pazartesi 15:34
İşsizliğin acı yüzü

HABER MERKEZİ

Muğla ve Sivas’ta açılan 289 kişilik iş kontenjanına 17 bin 136 kişi başvurdu. Muğla'da, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 35 daimi işçinin alınacağı kadro ilanına bin 413 kişi başvurdu. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun farklı kadrolar için İŞKUR üzerinden verdiği ilana yönelik kriterlere uygun başvurular kabul edildi. 35 kişilik daimi işçi kadrosuna uygun bin 413 başvuru gelince çekiliş yapılmasına karar verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen kura çekimine katılacak işçi adayları salona aileleri ve çocuklarıyla geldi. Kura çekim törenine eşi ve çocuklarıyla birlikte katılan işçi adaylarından isimleri açıklananlar, sevinçlerini aileleriyle paylaşırken, isimleri okunmayanlar ise üzüntü yaşadı.

254 kişilik iş için 15 bin 723 aday

Sivas'ta ise Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere alınacak 254 daimi işçinin belirlenmesi için başvuru yapan 15 bin 723 kişi arasında kura çekildi.

KYK İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 60 güvenlik görevlisi, 152 temizlik görevlisi, 8 bakım onarım personeli, 13 iklimlendirme/kaloriferci, meslek kollarında daimi işçi ile temizlik meslek kolunda 14 engelli işçi ve 7 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 254 daimi işçi alımı için İŞKUR üzerinden 15 bin 723 başvuru yaptı. İşe alınacakların belirlenmesi için Sivas 4 Eylül Spor Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

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