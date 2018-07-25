Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95369
ALTIN
190.839
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.3467
EURO
5.6341

İstanbul 5 dakikada sular altında kaldı

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Bayrampaşa ilçesinde yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kentin her iki yakasında da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak sürüyor

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:08
İstanbul 5 dakikada sular altında kaldı

Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu.

Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı.

Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtarırken, Bayrampaşa- Maltepe alt geçidini su bastı ve ulaşıma kapandı. Bayrampaşa ve Fatih'te bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatan Caddesi'nde de yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Metro durdu

Yağış nedeniyle Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, Bayrampaşa-Yenikapı durakları arasındaki seferlerde aksaklık yaşandı.

Beyoğlu'nda da sağanak etkili olurken, Fuadiye Sokak'ta dün yıkılan binanın olduğu alanda yoğun yağış nedeniyle toprak kaymaları sürüyor. Belediye ekipleri bu alana dolgu yaparak destek amaçlı kamyonlarla kum ve çakıl dökerken, belediye ve AKOM araçlarının bölgedeki inceleme ve destek çalışmaları sürüyor.

Anadolu Yakası'nda da yağış, özellikle Üsküdar, Tuzla ve Pendik ilçeleri ile Boğaz çevresinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle sahil yolunda su birikintileri oluşurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, binaların kuytu yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Kız Kulesi çevresinde bazı vatandaşlar da yağmura rağmen sahilde dolaşarak serin havanın tadını çıkardı, yağmur altında Kız Kulesi önünde fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlar nereye kaçacağını şaşırdı

İstanbul genelinde öğleden sonra başlayan ve bölge bölge etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs durağına sığındı.

Bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'un her iki yakasında da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azaldığı kentte yoğun yağış nedeniyle alt geçitlere su doldu. Topkapı alt geçidinde aşırı yağışın oluşturduğu su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi ilanlara erişim artık çok daha kolay
Resmi ilanlara erişim artık çok daha kolay
ALES başvuruları başladı
ALES başvuruları başladı
Klima kullanırken bunlara dikkat!
Klima kullanırken bunlara dikkat!
Korkutan uyarı! Yağışlar normal mi?
Korkutan uyarı! Yağışlar normal mi?
Susuzluğunuzu bu besinlerle giderin
Susuzluğunuzu bu besinlerle giderin
3 günde 100 kişi aynı şikayetten hastaneye yattı
3 günde 100 kişi aynı şikayetten hastaneye yattı
Teknolojik ilerlemenin bedeli ağır
Teknolojik ilerlemenin bedeli ağır
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi
Cankurtaranlar iki ayda 2 bin 268 kişiyi kurtardı
Cankurtaranlar iki ayda 2 bin 268 kişiyi kurtardı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim