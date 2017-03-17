İstanbul açık ara önde

AHMET SAFA TERZİ / İSTANBUL





Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ’nun (EPDK) 2016 yılı içinde yayınladığı raporlarda ortaya önemli rakamlar çıktı. Geçen yıl tüketilen elektrik miktarı 210 milyar kilovat/saat olurken en çok tüketim sırasıyla 36 milyar kilovat/saat ile İstanbul, 15 milyar kilovat/saat ile İzmir ve 12 milyar kilovat/saat ile Ankara’da gerçekleşti. Bayburt, Tunceli ve Ardahan ise elektrik enerjisi tüketiminde payı en az iller oldu. Tüketimde sanayinin payı dikkat çekici düzeyde. Yaklaşık 87 milyar kilovat/saat tüketim gerçekleştiren sanayi ilk sırada yer alıyor. 60 milyar kilovat/saat tüketim ile ticarethaneler ve 51 milyar kilovat/saat tüketim ile meskenler sanayi bölgelerini takip ediyor.

Doğalgazın payı azalıyor