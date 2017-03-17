İstanbul açık ara önde

AHMET SAFA TERZİ / İSTANBUL
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EPDK) 2016 yılı içinde yayınladığı raporlarda ortaya önemli rakamlar çıktı. Geçen yıl tüketilen elektrik miktarı 210 milyar kilovat/saat olurken en çok tüketim sırasıyla 36 milyar kilovat/saat ile İstanbul, 15 milyar kilovat/saat ile İzmir ve 12 milyar kilovat/saat ile Ankara’da gerçekleşti. Bayburt, Tunceli ve Ardahan ise elektrik enerjisi tüketiminde payı en az iller oldu. Tüketimde sanayinin payı dikkat çekici düzeyde. Yaklaşık 87 milyar kilovat/saat tüketim gerçekleştiren sanayi ilk sırada yer alıyor. 60 milyar kilovat/saat tüketim ile ticarethaneler ve 51 milyar kilovat/saat tüketim ile meskenler sanayi bölgelerini takip ediyor.
Doğalgazın payı azalıyor
2015 yılında doğalgazdan 99 milyar kilovat/saat elektrik üretilirken, 2016 yılında yüzde 10 azalış ile doğalgazdan elektrik üretim miktarı 88 milyar kilovat/saat olarak gerçekleşti. Doğalgazın payı azalırken yenilenebilir enerjinin payı artıyor ancak üretim kapasiteleri henüz yeterince kullanılmıyor. Bugün Türkiye’de 48 bin megavatlık bir rüzgâr enerjisi kapasitesinden sadece 5400 megavat üretiliyor. Yani potansiyelin yaklaşık yüzde 12'sini kullanılıyor. Jeotermalde 2 bin megavatlık kapasite var, fakat bu kapasitenin 720 megavatı değerlendiriliyor. Güneş enerjisi potansiyelinin tamamı kullanılarak 380 milyar kilovat/saat elektrik üretilebilir ancak bu alanda da Türkiye daha yolun başında görünüyor. Rakamlar 18 milyar kilovat/saat ile Aralık ayında elektrik tüketiminin zirveye çıktığını yansıtırken rüzgâr, güneş ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi ve değerlendirilmesi konusunda henüz yolun başında olduğumuzu gösterdi.