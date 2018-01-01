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İstanbul Boğazı'nda istavrit bolluğu

İstanbul Boğazı'ndaki istavrit bolluğu amatör balıkçıların yüzünü güldürdü. Yeni yılın ilk gününde güneşli havayı fırsat bilerek Boğaz'a gelen amatör balıkçılar, kovalarını istavritle doldurdu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 15:57
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İstanbul Boğazı'nda istavrit bolluğu

Beylikdüzü'nden bisikletiyle Bebek sahiline gelen amatör balıkçı 36 yaşındaki Baran Düz, özel bir şirkette yazılımcı olarak çalıştığını söyledi.

Yılbaşı tatilini, havanın güzel olmasıyla Boğaz'da değerlendirmek istediğini belirten Düz, "Bir günlük iznimiz vardı. Değerlendirmek istedim. Hobi olarak balıkçılık yapıyorum. Oltamı aldım, bisikletle Beylikdüzü'nden buraya yaklaşık 2 saatte geldim" dedi. Düz, istavrit bolluğu olduğunu dile getirerek, "Eve, elimiz boş dönmeyeceğimiz için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Boğaz'da balık avlayan tekstil işçisi Ahmet Aydın da istavrit bolluğundan memnun olduklarını anlatarak, "Gayet güzel balık avladık. Bereketli bir gündü" diye konuştu.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Istavritİstanbul
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