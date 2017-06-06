İstanbul'da dev operasyon

İstanbul 'da hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı-5" operasyonu kapsamında, havalimanları, vapur iskeleleri, umuma açık mekanlar, vatandaşların yoğun olduğu bölgeler ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği operasyona, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerde görevli 5 bin polis katıldı.

Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon çerçevesinde, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu belirtilen semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama ve denetim gerçekleştirileceği bildirildi.