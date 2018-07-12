İstanbul'da gece asfalt mesaisi

İstanbul genelinde 4 bin kilometre uzunluğundaki ana ulaşım yol ağında; çökme, dalgalanma, kış şartları, kazılar gibi nedenlerle oluşan olumsuzluklara karşı rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor. 409 ana ulaşım yolunda yapılacak çalışmalarda toplam 2 milyon 150 bin ton asfalt kullanılacak.

İBB Yol Bakım ekipleri asfalt sezonunu Haziran ayından başlamak üzere Ekim ayı sonuna kadar planladı. Çalışmada 2 bin 100 kişi görev yapıyor. Asfaltlama çalışmaları ana arterlerde gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.

HABER MERKEZİ