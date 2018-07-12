Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89571
ALTIN
195.889
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4565
EURO
5.6468

İstanbul'da gece asfalt mesaisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çeşitli nedenlerle bozulan ve araç sürüş konforunu olumsuz etkileyen yollarda geceleyin asfaltlama çalışması başlattı

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:52
İstanbul'da gece asfalt mesaisi

İstanbul genelinde 4 bin kilometre uzunluğundaki ana ulaşım yol ağında; çökme, dalgalanma, kış şartları, kazılar gibi nedenlerle oluşan olumsuzluklara karşı rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor. 409 ana ulaşım yolunda yapılacak çalışmalarda toplam 2 milyon 150 bin ton asfalt kullanılacak.

İBB Yol Bakım ekipleri asfalt sezonunu Haziran ayından başlamak üzere Ekim ayı sonuna kadar planladı. Çalışmada 2 bin 100 kişi görev yapıyor. Asfaltlama çalışmaları ana arterlerde gece saatlerinde gerçekleştiriliyor.
HABER MERKEZİ  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patatesin fiyatı bir nebze düştü
Patatesin fiyatı bir nebze düştü
'Güneşleneyim derken kanser olmayın'
'Güneşleneyim derken kanser olmayın'
4 çocuktan 1'i savaşta yaşıyor
4 çocuktan 1'i savaşta yaşıyor
2050 yılında 10 milyarız
2050 yılında 10 milyarız
'Sarı Öküz' çeteyi çökertti
'Sarı Öküz' çeteyi çökertti
Kayıp Ufuk'tan kötü haber geldi
Kayıp Ufuk'tan kötü haber geldi
İlginç ceza... Aidat ödemeyene asansör yok!
İlginç ceza... Aidat ödemeyene asansör yok!
Balda rekolte endişesi
Balda rekolte endişesi
Büyük göçe kapsamlı eğitim!
Büyük göçe kapsamlı eğitim!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim