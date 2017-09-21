İstanbul'da kahve zamanı

'Kahvenin Yaşam Döngüsü' sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalde, kahveyle ilgili yüzlerce marka yer alıyor.

Özellikle üçüncü dalga kahve akımının önde gelen markalarını ve bu akıma bağlı yaşam kültürünü tek çatı altında toplayan festivalde, önemli kahve dükkanları, çekirdek kahveciler, kahve makinesi üreticileri, kahve yanı lezzetleri ve tasarım ürünleri ziyaretçilerle buluşuyor.

Festival kapsamında tadımlar, eğitimler, workshop ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alıyor. Paşabahçe ana sponsorluğunda 21-24 Eylül'de gerçekleşecek festival kapsamında 28 konser verilecek.

HABER MERKEZİ