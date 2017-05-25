İstanbul Başakşehir'de yapımı tamamlanan Kalekol’un açılışı İstanbul Valisi Vasip Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Başakşehir Şahintepe Mahallesinde Başakşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kalekol binasının açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve çok sayıda davetli katıldı. Yapımı tamamlanan Kalekol bombalı ve roket saldırılarına karşın dayanıklı yapılırken, Kalekolda 10 metrede bir gözetleme mazgalı, gözetleme kuleleri ve zemin saldırılarına önlem olarak da bir metre kalınlığında beton bulunuyor. Öte yandan Kalekol binasında bulunan bütün camlar kurşun geçirmez camdan yapıldı. Yapımı tamamlanan Kalekoldan Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy’de oluşabilecek toplumsal olaylara çok kısa sürede müdahale edilebilecek. Kalekolda Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Göz altı müdahale timlerine bağlı polisler görev yapacak.
İstanbul'da Kalekol açıldı
İstanbul Başakşehir'de yapımı tamamlanan Kalekol’un açılışı İstanbul Valisi Vasip Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:51
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