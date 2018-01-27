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İstanbul'da kanun kaçaklarına sıkı takip

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 2017 yılında gerçekleştirilen 6 bin 399 uygulamada, 22 milyon 854 bin 204 kişi, GBT sorgulamasından geçirildi

27 Ocak 2018 Cumartesi 18:15
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İstanbul'da kanun kaçaklarına sıkı takip

İstanbul'da halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 2017 yılında polis ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda 22 milyon 854 bin 204 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Türkiye nüfusunun büyük bölümünü barındıran, ticari, ekonomik, finansal, kültürel ve eğitim faaliyetleri açısından merkezi konuma sahip İstanbul'da, güvenlik güçleri asayişi sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla 2017 yılında 6 bin 399 uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu caddeler, metro istasyonları, meydanlar ile suç oranının yüksek olduğu semtler ve umuma açık mekanların da aralarında yer aldığı noktalarda aramalar yapıldı. Polis ve jandarma helikopterleri ile botlarının eşlik ettiği, asayiş, terör, organize, narkotik, kaçakçılık ekipleri ve dedektör köpeklerin de katıldığı uygulamalarda, günde ortalama 70 bin kişinin GBT sorgulaması gerçekleştirildi.

Polis ve jandarma ekiplerinin uygulamalarında ruhsatsız 7 bin 542 tabanca, 2 bin 172 kurusıkı tabanca, 712 kilogram uyuşturucu madde, 78 bin 836 uyuşturucu hap, 866 paket kaçak sigara ve 146 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğüİl Jandarma KomutanlığıHuzurGüvenGBT
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