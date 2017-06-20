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İstanbul'da patlama

Maltepe'de deterjan üretimi yapan bir iş yerinde meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi ağır yaralanırken yoldaki bir araç devrildi dükkan duvarları yıkıldı.

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İstanbul'da patlama
Maltepe'de deterjan üretimi yapan bir iş yerinde meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi ağır yaralanırken yoldaki bir araç devrildi dükkan duvarları yıkıldı. Patlama, saat 13.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Köse Sokak içerisinde bulunan deterjan üretim yeri olduğu öğrenilen bir iş yerinde meydana geldi. Kazan dairesinden kaynaklı olduğu iddia edilen patlama sonrasında patlamanın olduğu sokak adeta savaş alanına döndü. Patlama şiddeti ile iş yerinin duvarları yıkıldı, sokakta bulunan bir araç ise devrildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan dumanlara müdahalede bulunurken, polis ve zabıta ekipleri de çevre güvenliği aldı. Öte yandan yoldan geçen 21 yaşındaki Ahmet S. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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