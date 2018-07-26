İstanbul'da sağanak etkili oldu

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İstanbul'da yağan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini dün de gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları, iş yerleri ve kapalı alanlara sığındı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bayrampaşa'daki Maltepe alt geçidi de su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak nedeniyle metrekareye 15-30 kilogram yağışın düştüğü belirtildi.

Beylerbeyi'nde yol çöktü

Beylerbeyi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından Abdullahağa Caddesi'nde çökme meydana geldi. Trafiğe kapatılan yolda belediye ekipleri çalışma başlattı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediye ekipleri de çöken yolda çalışma başlattı. Yolun kapatıldığını görmeden caddeye giren sürücüler de geri geri giderek alternatif yollara yöneldi.

İncirli alt geçidi sular altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarıyla birlikte İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından İncirli alt geçidi sular altında kaldı. Sular altına kalan alt geçitte minibüsüyle mahsur kalan bir sürücü aracının içinde ekiplerden yardım bekledi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri bir yandan tıkanan rögarları açmaya çalışırken bir yandan ise aracının içinde mahsur kalan sürücünün imdadına yetişti. Suda kalan minibüs, iş makineleri aracıyla çekilirken, ekiplerin tıkanan rögar kapaklarını açmasının ardından alt geçitteki su çekildi.