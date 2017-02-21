İstanbul'da sis uçuşları etkiledi

İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen ve Bursa'ya yönlendirilen 4 uçak, sisin dağılmasının ardından tekrar havalandı. Yenişehir Havalimanı Müdürü Recep Pak, yaptığı açıklamada, Ankara Esenboğa, Tiflis, Bahreyn ve Piriştina'dan kalkan uçakların, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemediğini söyledi.

Uçakların Bursa'ya yönlendirildiğini kaydeden Pak, Yenişehir Havalimanı'na başarılı iniş gerçekleştiren 4 uçağın, İstanbul'daki sis yoğunluğunun azalmasıyla tekrar havalandığını kaydetti. AA



