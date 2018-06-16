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İstanbul'da yaşıyorsanız dikkat!

İl genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine etkili olabileceğini duyurdu. Denizli, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Eskişehir için de kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. 

16 Haziran 2018 Cumartesi 19:12
İstanbul'da yaşıyorsanız dikkat!

İstanbul genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine etkili olabileceğini duyurdu. Denizli, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Eskişehir için de kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. 

Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar etkili olabileceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Ankara olmak üzere çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Analiz ve Tahminler Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre bugün Ankara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Denizli, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Eskişehir için de kuvvetli sağanak uyarıları yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini duyurdu.

Son Güncelleme: 17.06.2018 02:19
Anahtar Kelimeler:
SağanakMeteorolojik Uyarı
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