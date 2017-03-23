İstanbul didik didik arandı

İstanbul 'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen Kurtkapanı-2 operasyonu kapsamında havalimanları, vapur iskeleleri, otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada uygulama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği Kurtkapanı-2 operasyonuna, İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı.

Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de yer aldığı operasyon kapsamında Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada, uygulama ve denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yaptı. Kurtkapanı-2 operasyonu kapsamında denetim ve uygulamalar saat 15.00'e kadar sürdü. AA