İstanbul hafta sonu 20 dereceyi görecek

İstanbul 'da bir süredir dalgalı devam eden hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkarak 20 dereceyi aşması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ’nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, bundan sonra artışa geçerek mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Dün güneşin kendisini gösterdiği İstanbul'da gün içinde 17 dereceye çıkan sıcaklık, akşam saatlerinde 10 derecelerde oldu. Sıcaklıkta hafta sonuna kadar fazla değişik öngörülmüyor. Hafta sonuna kadar havanın açık ve parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın Çarşamba günü en düşük 7, en yüksek 17, perşembe günü en düşük 8 en yüksek 17, cuma günü ise en düşük 7 en yüksek 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hafta sonundan itibaren ise mevsim normallerinin 3-4 derece kadar üzerine çıkıp, 20 dereceyi aşması bekleniyor. Tahminlere göre kentte hava cumartesi ve pazar zaman zaman açık ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise cumartesi günü en yüksek 20, pazar günü ise 21 dereceler civarında seyredecek. SELİM AYANOĞLU