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İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Salı sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gün boyu etkili olacağını bildirdi

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İstanbul için yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "İstanbul'da Salı sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gün boyu etkili olarak kuvvetli (10-30 mm) olması beklendiğinden başta ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de yağış uyarısında bulunuldu. Salı günü beklenen sağanağın özellikle Anadolu yakasında daha etkili olmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin (deniz ve kara) sıcak oluşu nedeniyle oluşacak kararsız hava koşulları sonucu hortum ile kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım, gök gürültülü kısa süreli kuvvetli yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi. 
Yağış öncesi çöp, sigara izmariti, poşet gibi çöplerin tıkadığı mazgalların temizlik çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleri tarafından yapıldığı kaydedilirken, muhtemel yağış ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilçe belediyelerin bilgilendirildiği, AKOM, İtfaiye, Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, İSKİ ekiplerinin hazır bekletildiği kaydedildi. AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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