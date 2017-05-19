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İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı

19 Mayıs tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesini fırsat bilen birçok İstanbullunun şehir dışına çıkmasıyla birlikte trafikte fark edilir bir rahatlama oldu.

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İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle 3 gün tatil fırsatı bulan İstanbul sakinlerinin bir bölümü Perşembe akşam mesai bitimiyle birlikte tatili şehir dışında geçirmek üzere yollara düşmüştü. Mesai bitiş trafiğinin tatil trafiğiyle birleşmesi üzerine şehrin en işlek karayolu olan E-5’te trafik durma noktasına gelmişti. Trafik yoğunluğu ilerleyen saatlere kadar azalarak devam etmiş ve ardından normal seyrine dönmüştü.
Bayram tatilini fırsat bilip şehir dışına çıkan İstanbulluların yokluğu, resmi tatil nedeniyle yollarda olmayan okul ve iş servisleri İstanbul’da trafiği olumlu etkiledi. E-5 Karayolu’nun normal günlerde trafiğin durma noktasına geldiği noktalarında araçların hız kesmeden yollarına devam ettiği görülürken, bayram tatilini şehirde geçirmeyi tercih eden İstanbullulara istedikleri yerlere rahat bir şekilde gitme fırsatı doğdu.

Bursa-İzmir karayolunda tatil yoğunluğu

Diğer yandan tatile çıkanlar, Bursa-İzmir karayolunda yoğunluk oluşturdu görüldü. Edremit Körfezi ve İzmir'e gitmek için sabahın erken saatlerinden itibaren yola çıkan sürücüler, Bursa-İzmir karayolu, Uluabat Mahallesi mevkiinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Karacabey Bölge Trafik ekipleri da 3 günlük tatil nedeniyle kontrollerini artırdı. Mustafakemalpaşa ilçesi girişindeki yol yapım çalışmalarına ise tatil nedeniyle ara verildi. HABER MERKEZİ
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Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı
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