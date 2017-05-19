İstanbul trafiğinde bayram rahatlığı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle 3 gün tatil fırsatı bulan İstanbul sakinlerinin bir bölümü Perşembe akşam mesai bitimiyle birlikte tatili şehir dışında geçirmek üzere yollara düşmüştü. Mesai bitiş trafiğinin tatil trafiğiyle birleşmesi üzerine şehrin en işlek karayolu olan E-5’te trafik durma noktasına gelmişti. Trafik yoğunluğu ilerleyen saatlere kadar azalarak devam etmiş ve ardından normal seyrine dönmüştü.

Bayram tatilini fırsat bilip şehir dışına çıkan İstanbulluların yokluğu, resmi tatil nedeniyle yollarda olmayan okul ve iş servisleri İstanbul’da trafiği olumlu etkiledi. E-5 Karayolu’nun normal günlerde trafiğin durma noktasına geldiği noktalarında araçların hız kesmeden yollarına devam ettiği görülürken, bayram tatilini şehirde geçirmeyi tercih eden İstanbullulara istedikleri yerlere rahat bir şekilde gitme fırsatı doğdu.

Bursa-İzmir karayolunda tatil yoğunluğu