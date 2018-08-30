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İstanbul'un itibarı yerlerde

İtibar Enstitüsü (Reputation Enstitute), Dünyanın En İtibarlı Şehirleri listesini yayımladı. İstanbul, 56 şehir arasında 55. sırada gösterildi

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:51
İstanbul'un itibarı yerlerde

Araştırmada, daha önce G8 ülkelerinde yapılan 12 bin inceleme ve ankete yansıyan sonuçlar baz alındı. Listenin son 5 sırasında Kahire, Mexico, Yeni Delhi, İstanbul ve Moskova yer aldı. Rapor, "etkin yönetim, ekonomik gelişme ve cazip olanaklar" temel kategorilerine dayanarak hazırlandı. En itibarlı kentler olarak Tokyo, Sydney ve Kopenhag gösterildi.
HABER MERKEZİ

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