İstanbul yanıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:09 Bu haber kez okundu.