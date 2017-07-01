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İstanbul yanıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor

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İstanbul yanıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor. Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 37, en düşük ise 27 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 5 kilometreye kadar düşeceği megakentte, hissedilen sıcaklığın ise öğlen 12.00 ile 15.00 saatleri arasında zirve yaparak, 45 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor. Kentte dün, yılın en yüksek günü olarak kayıtlara geçti. Bu kapsamda kentte en yüksek sıcaklık 39,2 derece ile Bakırköy'de ölçüldü. Ayrıca, Kartal'da 38,9, Kadıköy'de 38,6, Sarıyer ve Büyükçekmece'de 38,1 derece sıcaklık kaydedildi. En düşük sıcaklık ise 29,8 ile Silivri'de meydana geldi. İstanbul'da hafta sonu etki olan sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normalleri seviyesine çekilmesi öngörülüyor. AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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