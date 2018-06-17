İstanbul yine yağmura teslim

İstanbul'da bir anda bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli yağmur nedeniyle çok sayıdaki yollarda su birikintileri oluştu.

Bakırköy İncirli köprü altında içerisinde yolcu olan bir minibüs ve bir kamyon suda mahsur kaldı.

Çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüste mahsur kalan 5 kişiyi sırtında taşıyarak sudan çıkarttı.

Vatandaşları sudan çıkartan ekipler daha sonra araçları da itfaiye araçlarına bağlayıp çekti.

Olay yerine gelen belediye ekipleri de köprü altında biriken suyu tahliye çalışmalarına başladı.

Metrekareye 40 kilo yağış düştü

Bölgesel olarak özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağış, 40 dakikada metrekareye 35 kilo olarak düştü. Kısa sürede yoğun yağış nedeniyle çok sayıda yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle sular tahliye edildi. Yağış süresince 24 su birikintisi ihbarına müdahale edildi. Terkos'a 45, Davutpaşa'ya 40, Eminönü'ne 35, Fatih'e 35, Küçükçekmece'ye 40 ve Beykoz'a 5 kilo yağış düştü.

Öte yandan Kocaeli’nin İzmit ilçesinde de etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren sağanak yağışta Kocaeli Devlet Hastanesinin bahçesini su bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri tarafından su tahliye edildi.

Yoğun bir şekilde etkisini hissettiren yağmurda itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri nöbette bekleyerek oluşan su baskınlarına anında müdahale ederken, vatandaşlar aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurun azalması ile yavaşlayan trafik de tekrardan normale döndü.