İstanbul’da öğrenci yurdu seçilirken nelere dikkat edilmeli

Türkiye’nin merkezi ve kalbi olarak görülen, en kalabalık şehir İstanbul’dur. Kültür, turizm, eğitim ve eğlence gibi bir çok alanda en başarılı yere sahip olan ve içerisinde bir çok imkan bulunduran bu şehir, yediden yetmişe herkesin yaşamak istediği bir şehirdir. Gerek tarihi yapısı, gerek gelişmiş imkanları ile milyonlara bir sürü seçenek sunmaktadır. Özellikle iş ve eğitim için göç edilen şehirlerin birinci sırasında yer almaktadır. Eğitim imkanları diğer illere göre daha gelişmiştir. Ayrıca bir çok özel ve vakıf üniversite, lise gibi kurumları barındırmaktadır. Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan bu şehirde yaşamak özellikle gençlerin hayalidir. Sunduğu bunca imkana rağmen İstanbul da yaşamak bir hayli zordur. İş imkanlarının yanı sıra işsizlikte çok fazla görülmektedir. İstanbul'da yaşamak için öncelikle ilçe seçimine karar verilmesi gerekmektedir. Şehir dışından okumak için gelen binlerce öğrencinin ilk başvurduğu yer İstanbul yurtlarıdır.

İstanbul Yurtları Seçimi

İstanbul’un bir çok ilçesinde, özellikle üniversitelere yakın olan bölgelerde kız ve erkek öğrenciler için yurt imkanları bulunmaktadır. Fakat yurt seçimi yaparken okuyacağınız okulun kampüsüne veya nerede bulunduğuna dikkat etmelisiniz. Daha sonra okulunuza yakın olan bölgelerin yurtları araştırılmalı, imkanlarına bakılmalıdır. Yurtlarda öğrencilere verilen imkanlar şu şekildedir;

· Sabah kahvaltı ve akşam yemeği,

· Televizyon odası

· Özel banyo

· Ortak oturma alanı

· İnternet

· Güvenlik

Bu imkanlar yurttan yurda değişiklik göstermektedir. Örneğin bazı yurtlarda öğrenciler iki kişi kalırken bazılarında bu sayı dört veya beş olabilmektedir. Bu durumda öğrenciler özellikle çamaşır ve banyo gibi işlerde sıkıntılar yaşamaktadır. İstanbul da hem özel hem de devlet yurtları bulunmaktadır. Özel yurtlar devlete göre pahalılık gösterse de sunulan imkanlar daha fazladır. Fakat yurtlar da sunulan imkanlardan en önemlisi güvenliktir. Giriş çıkışların kontrol edilmesi, belirli saatten sonra giriş ve çıkış izni olmaması, dışarıdan biri gelirken gerekli incelemelerin yapılması ve öğrencinin yurtta kalmayacağı vakitlerde ailesiyle görüşmeler yapılması ailelerin içlerini rahatlatmaktadır. Özellikle böylesine büyük bir şehirde İstanbul yurtları arasından en doğru olanı seçmek aileler ve öğrenciler için oldukça önemlidir. İstanbul kız öğrenci yurdu arıyorsanız, https://www.ozelyurtara.com/yurtlar/istanbul/kiz-ozel-yurtlari adresini ziyaret ederek, yalnızca Istanbul kız yurtlarına ulaşabilirsiniz. Aradığınız ilçede yurt bulmak içinse sol kısımda yer alan filtreleme bölümünde ilçelerdeki yurtları bulabilirsiniz.