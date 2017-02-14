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İstanbulluların gözdesi Kocaeli ve Tekirdağ!

Sahibinden.com Ocak 2017 Emlak kategorisi trafik verilerine göre, nüfusa göre en büyük illerde yaşayanlar için konut arayışında İstanbul ilk sırada geliyor.

14 Şubat 2017 Salı 09:15
İstanbulluların gözdesi Kocaeli ve Tekirdağ!
Verilere göre, İstanbul’daki konutlar en çok Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana illerinde inceleniyor. Avrupa’nın önemli şehirlerinde yaşayanlar da İstanbul’daki konutları takip ediyor.

Buna göre İstanbul’da en çok konut arayan Avrupa şehirleri, Londra, Viyana ve Berlin olarak sıralanıyor. Sahibinden.com verilerine göre, İstanbullular ise İstanbul’a yakın illerdeki konutları daha fazla inceliyor. Buna göre Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve Sakarya İstanbullular tarafından en fazla konutun incelendiği iller olarak öne çıkıyor.

İstanbullular ayrıca daha çok tatillerde tercih edilen illerdeki konutlara da ilgi gösteriyor. Buna göre İzmir, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale illerinde de konut arayışlarını sürdürüyor.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 14.02.2017 15:18
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