İstanbulluların gözdesi Kocaeli ve Tekirdağ!

Verilere göre, İstanbul’daki konutlar en çok Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana illerinde inceleniyor. Avrupa’nın önemli şehirlerinde yaşayanlar da İstanbul’daki konutları takip ediyor.

Buna göre İstanbul’da en çok konut arayan Avrupa şehirleri, Londra, Viyana ve Berlin olarak sıralanıyor. Sahibinden.com verilerine göre, İstanbullular ise İstanbul’a yakın illerdeki konutları daha fazla inceliyor. Buna göre Kocaeli, Tekirdağ, Bursa ve Sakarya İstanbullular tarafından en fazla konutun incelendiği iller olarak öne çıkıyor.

İstanbullular ayrıca daha çok tatillerde tercih edilen illerdeki konutlara da ilgi gösteriyor. Buna göre İzmir, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale illerinde de konut arayışlarını sürdürüyor.

HABER MERKEZİ