İstanbul, her yıl binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapıyor. Çünkü İstanbul’da çok sayıda kaliteli eğitim kurumu bulunuyor. Bir kısmı devlet okulu, bir kısmı ise özel okul olan bu üniversiteler, hem İstanbul içinden hem de İstanbul dışından binlerce öğrenci tarafından tercih ediliyor. Farklı şehirlerden İstanbul’a üniversite okumak için taşınan öğrenciler söz konusu olduğunda akla ilk olarak barınma ihtiyaçları geliyor.

İstanbul’a gelen üniversite öğrencilerinin öğrenci yurdu ve kiralık daire gibi seçenekleri bulunuyor. Öğrenci yurtlarının kontenjanlarının hızla tükenmesi ve kiralık dairede yaşamanın verdiği özgürlük hissi, ikinci seçeneği daha cazip kılıyor. Elbette üniversitelilerin kiralık daire arayışında öncelikle hangi ilçede yaşanacağına karar verme gerekliliği öne çıkıyor.

Yüz ölçüm olarak da büyük bir şehir olan İstanbul’un çok sayıda ilçesi var ve bu ilçelerin bazıları öğrenciler tarafından özellikle tercih ediliyor. Bu ilçelerde yaşayan öğrencilerin yoğunluğu, ilçeyi adeta bir öğrenci semti tanısına sokuyor. Öğrencilerin ilçe seçimlerinde uygun kira bedelleri, güvenli muhit ve toplu taşımaya yakınlık gibi kriterler etkili oluyor.

İstanbul’un öğrenci dostu ilçeleri denildiği zaman akla ilk olarak Kadıköy geliyor. İstanbulluların da gözde ilçelerinden biri olan Kadıköy; güvenli oluşu, toplu taşıma olanakları ve sosyal hayata yakınlığı ile öğrencilerin en çok ikamet etmek istedikleri İstanbul ilçelerinin başında geliyor. Kadıköy’den kara yolu, deniz yolu ve metro ile İstanbul’un her yerine kolaylıkla ulaşmak mümkün. Bu nedenle okullarının konumu her ne olursa olsun, İstanbul’da okuyan üniversite öğrencileri Kadıköy’de yaşamayı istiyor. Kadıköy’ün eksisi ise kira fiyatları. Kadıköy kiralık daire seçenekleri, İstanbul’un diğer ilçelerine göre epey yüksek. Zingat.com bölge raporuna göre Kadıköy kiralık daire seçeneklerinin ortalama fiyatları 2200 TL civarında. Kısıtlı bütçesi olan öğrenciler için bu fiyat oldukça yüksek kalıyor. Her ne olursa olsun Kadıköy’de yaşamak isteyen öğrenciler ev arkadaşı bulmayı ve kira bedelini bölüşmeyi tercih ediyor.

Anadolu yakasından devam ettiğimizde İstanbul’un öğrenci dostu ilçelerinden bir diğerinin Pendik olduğunu görüyoruz. Kadıköy’e göre merkeze daha uzak bir konumda olan Pendik, özellikle son yıllarda gelişen toplu taşıma olanakları ile öğrencilerin ilgilendikleri ilçelerden biri oldu. Zingat.com bölge raporuna göre Pendik kiralık daire fiyatları ortalama 1200 TL civarında ve bu kira fiyatı öğrenciler için Kadıköy’e göre oldukça uygun. Bu nedenle Anadolu yakasında oturmak isteyen üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümü Pendik’te kiralık daire tutmayı tercih ediyor.

İstanbul Avrupa yakasında öğrenci dostu olarak öne çıkan çok sayıda ilçe var. Esenyurt kiralık daire seçenekleri ve Esenler kiralık daire seçenekleri öğrenciler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Aslında iki ilçe de merkezi konumda değil ama kira fiyatları uygun. Toplu taşıma ağı da gelişmiş olduğu için öğrenciler bu iki ilçede ikamet ederek toplu taşıma araçları ile okullarına ulaşmayı tercih ediyorlar.

Beylikdüzü de İstanbul’un son yıllarda öne çıkan ilçelerinden. Beylikdüzü’nün merkeze uzak konumu, geçmişte bu ilçeyi öğrenciler için tercih edilebilir olmaktan çıkarıyordu. Günümüzde metrobüs hattının buraya kadar uzanmış olması, Beylikdüzü kiralık daire seçeneklerini üniversite öğrencilerinin gözünde cazip bir konuma getirdi. Zingat.com bölge raporuna göre Beylikdüzü kiralık daire seçeneklerinin fiyatları ortalama 1000 TL civarında ve bu fiyat İstanbul için oldukça uygun. Uygun kira fiyatları da Beylikdüzü’nü öğrencilerin gözünde cazip kılan etkenlerden.

Siz de üniversiteyi İstanbul’da okuyacaksanız Zingat.com’un bölge raporlarına bakarak, İstanbul’un öğrenci dostu ilçeleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilir, hayallerinizdeki eve Zingat.com aracılığıyla kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.