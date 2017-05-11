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İstanbul’un rengi tarihi eserlere yansıdı

‘İstanbul’da Erguvan Zamanı’ etkinlikleri kapsamında, erguvan rengi, Galata Kulesi, Beyazıt Yangın Kulesi, Tophane Çeşmesi ve III. Ahmet Çeşmesi gibi şehrin sembolü tarihi eserlere ışık olarak yansıtıldı

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İstanbul’un rengi tarihi eserlere yansıdı

“İstanbul’da Erguvan Zamanı” etkinlikleri kapsamında Galata Kulesi, Beyazıt Yangın Kulesi, Tophane Çeşmesi ve III. Ahmet Çeşmesi gibi İstanbul’un sembolü olan tarihi eserler erguvan renklerine büründü.

26 Mayıs’a kadar sürecek etkinliklerde, erguvan rengi şehrin seçkin tarihi eserlerine de ışık olarak yansıdı.

Etkinlikte, Galata Kulesi, Beyazıt Yangın Kulesi, Tophane Çeşmesi ve III. Ahmet Çeşmesi gibi İstanbul’un sembolü olan tarihi eserler erguvan renklerine büründü. Dünden itibaren erguvan rengine bürünen şehrin nadide eserleri, etkinliklerin son günü olan 26 Mayıs’a kadar erguvanı yansıtacak.

Galata Kulesi’nde 70, Beyazıt Kulesi’nde 60 RGB Wallwasher Aydınlatma Armatürü, Tophane Çeşmesi’nde 6 adet 150 Watt (W) gücünde RGB LED Projektör, III. Ahmet Çeşmesinde 4 adet 150 W gücünde RGB LED projektör kullanıldı.

İstanbul’da Erguvan Zamanı tarihi eser aydınlatmaları; Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğü tarafından yapıldı. AA

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