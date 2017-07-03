İzmir'de 800 hektar orman kül oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde önceki gün makilikte başlayarak rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 3 gündür sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yangın söndürme çalışmalarının komuta edildiği bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün yoğun çalışma içinde olduğunu söyledi.

Yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, belirli yerlerde devam ettiğini belirten Kocaoğlu, hava şartları ve sarp arazinin çalışmaları olumsuz etkilediğini anlattı. Kocaoğlu, yerden araçlarla müdahalenin zor olduğunu vurgulayarak, "Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yangının yüzde 80-85'i (dün itibariyle) kontrol altına alınmış durumda." diye konuştu. "Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki yakıtın içme suyuna etkisi olacak mı?" şeklindeki soru üzerine Kocaoğlu, "Hayır, hiçbir etkisi olmayacak. Arıtma tesisimiz bu tür maddeleri, yağ, akaryakıt gibi maddeleri arıtmaya uygun." ifadelerini kullandı. Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da yangında 800 hektar civarında alanının kaybedildiğini söyledi. AA