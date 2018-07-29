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İzmir'de su borusu patladı

İzmir'in Konak ilçesinde patlayan borudan fışkıran su, 8 katlı apartman yüksekliğine ulaştı

29 Temmuz 2018 Pazar 18:14
İzmir'de su borusu patladı

Şebeke suyunun aktığı boru, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesine yaklaşık 100 metre mesafede patladı. Hattan çıkan tazyikli su sokağa döküldü. Borudan fışkıran su zaman zaman 8 katlı apartman yüksekliğine ulaştı.

Olay nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Cumhuriyet Bulvarı'nda ulaşımda aksama yaşandı, çevre sakinleri belediyeden yardım istedi. Yoldan geçenler cep telefonuyla bu anı fotoğrafladı. Belediye yetkilileri, boruya giden suyun kesilmesiyle birlikte onarım için çalışmalara başladı.

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