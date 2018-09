İzmir'deki kötü koku araştırılıyor

Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı iddia edilen kötü koku, milyonlarca İzmirlinin yaşadığı kent merkezinin birçok yerinden duyuluyor. Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında balık tutan 35 yaşındaki Mehmet Üner, sahil boyunca kötü kokuyu duyduğunu, kokudan duramadıklarını söyledi. Üner, "Göztepe sahilinde bir aydır kokudan balık tutamıyoruz.

Güzel İzmir'de böyle koku istemiyoruz. Neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Yetkililerden acilen bu kötü kokunun önlenmesini istiyoruz" diye konuştu. Körfezde balık tutan Atilla Okay da (55), kokunun her geçen gün arttığını, 20 gün önce denizdeki balıkların yüzeye çıktığını gördüklerini anlattı. Kanalizasyon kokusuyla körfezde çeşitli atıkların olduğunu belirten Okay, "Biz buraya temiz hava almak için ailemizi getiriyoruz ama kokudan durulmuyor.

Koku daha çok sabah artıyor. Denizin dibi görünmüyor." ifadelerini kullandı. İzmir Sağlık Müdürlüğü ekipleri, denizden numune alarak inceleme başlattı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, mikrobiyolojik kirlilik olup olmadığını belirlemek için denizden numune aldıklarını, sonuçların iki gün içinde belli olacağını, bunu da İzmirlilerle paylaşacaklarını belirtti.

