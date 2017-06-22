İzmir ve Manisa'da deprem Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.48'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.48'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. İzmir kent merkezi ve çevresinde hissedilen depremin 9,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. İzmir Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle can veya mal kaybı olmadığını söyledi. Saroğlu, sabaha karşı İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yaşanan depreme ilişkin açıklama yaptı. "İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can veya mal kaybı yok." diyen Saroğlu, görevlendirdikleri AFAD ekibinin İzmir'den Karaburun'a doğru yola çıktığını ifade etti. Öte yandan Manisa'da da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 11.56'da merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 6,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.