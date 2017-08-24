Kaçak göçmenler Batman otogarında yakalandı

Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen Afganistan ve Bangladeş uyruklu 21 kişi Batman Otogarı ’nda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Batman Otogarı’na gelen 21 kişilik grup, uzun süre bekleyince vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. Batman Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından incelenen şahısların, Türkiye’ye kaçak yollara girdikleri, Afganistan ve Bangladeş uyruklu oldukları tespit edildi. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Batman İl Göç İdaresine götürüldü. İHA