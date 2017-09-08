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Kaçak göçmenler Bolu’da yakalandı

Bolu’da, 450 dolar karşılığında ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen Pakistan, Türkmen ve Afganistan uyruklu 94 kişi yakalandı

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Kaçak göçmenler Bolu’da yakalandı
Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ülkeye kaçak yollardan giren göçmenlerin bulunduğu bir otobüsün TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyrettiği ihbarını alarak operasyon başlattı. Ağrı’dan kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen otobüsü yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde yakalayan ekipler otobüs içerisinde bulunan 15’i çocuk 79 kişi üzerinde kimlik kontrolü yaptı.
Pakistan, Türkmen ve Afganistan uyruklu şahısları taşıyan otobüs şoförünün yolcuları bırakarak kayıplara karıştığı öğrenildi.
Ekipler tarafından Gerede Spor Salonu’na getirilen şahısların işlemleri sürüyor.
Yabancı uyruklu şahıslardan kalp hastası olduğu belirtilen bir kadın, rahatsızlanması üzerine olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından önce Gerede Devlet Hastanesi’ne daha sonra da İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hasta kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kaçan otobüs şoförünü arama çalışmalarına devam ediyor. İHA
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Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı
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