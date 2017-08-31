Kaçan kurbanlık dana çocuğu hastanelik etti

Kurban Bayramı öncesi sahibinin elinden kaçan dana bisiklet süren bir çocuğu hastanelik etti, iki otomobile de çarparak zarar verdi. Dana, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan boğa timinin uyuşturucu iğneyle sakinleştirmesi üzerine yakalandı.

Erzurum’un Palandöken ilçesi ve Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde kaçan iki kurbanlık dana uzun süre sahiplerini peşlerinden koşturdu. Hayvan pazarından alıp götürdükleri sırada danaları ellerinden kaçıran vatandaşlar çareyi boğa timini aramakta buldu. Palandöken ilçesi Çat yolu üzerinde kaçıp zaman zaman da trafiği birbirine katan kurbanlık dana bisiklet süren bir çocuğu boynuz darbeleriyle hastanelik etti. Kurbanlık dana trafikteki iki otomobile de çarparak zarar verdi.

Dadaşkent semtinde kaçan kurbanlık dana da boş araziye yöneldi. Boğa timinin uyuşturucu iğnesine rağmen ayakta duran dana bir süre sonra düşerek yere yığıldı.

Boğa timince etkisiz hale getirilen danalar, sahiplerine teslim edildi.

(İHA)