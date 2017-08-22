Kaçkar Dağları'nda buzul gölü keyfi

Kaçkar Dağları 'nın zirvelerinde yer alan buzul gölleri, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Doğu Karadeniz'de sahile paralel uzanan, büyük bölümü Rize'nin Çamlıhemşin, diğer kısmı ise Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarında yer alan, en yüksek noktasını 3 bin 937 rakım ile Kaçkar Dağı'nın oluşturduğu Kaçkar Dağları Milli Parkı, doğa tutkunlarının en gözde mekanları arasında yer alıyor. Zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, buzulları, buzul gölleri, çayırları ve sık ormanlarıyla ünlü Kaçkar Dağları Milli Parkı, 52 bin 970 hektar alanı kapsıyor.

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