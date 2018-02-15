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Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

11 Şubat 2018 Pazar sabahı aniden gelişen konuşma bozukluğu ve sol tarafında güçsüzlük nedeniyle hastaneye kaldırılan sinema sanatçısı Kadir İnanır, yoğun bakımda 4 gün tedavi gördükten sonra hasta odasına alındı. İnanır'ın beyninde hasar olmadığı belirtildi.

15 Şubat 2018 Perşembe 11:41
Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı

İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Acıbadem Fulya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Beyza Çitçi Yalçınkaya ve Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Naci Koçer şu bilgileri verdi: “Kadir İnanır, hastanemize geldiğinde yapılan nörolojik değerlendirme ile hastamızın 'inme' geçirdiği saptanarak hızla beyin görüntülemesi yapılmış ve sağ beyin yarısında küçük bir alanda problem geliştiği ancak beyin damarında oldukça geniş bir alanda beslenme bozukluğu yaratan bir pıhtının varlığı gözlenmiştir. Beynin büyük bir alanının risk altında olması nedeniyle nöroradyoloji tarafından kasıktan kateter ile girilerek beyin damarındaki pıhtı çıkartılıp beyin dolaşımı normal hale getirilmiştir. Klinik anlamda, işlem sonrası hastamızın nörolojik muayenesi tamamen normaldir. Girişimsel nöroradyolojik operasyonlar son 30 yıldır, sadece beyin damarlarındaki pıhtı alınması değil, beyin kanaması oluşturmuş anevrizma, AVM gibi hayatı riske atacak damarsal hastalıklarda etkin ve oldukça başarılı olarak uygulanmaktadır. Bu işlem açık beyin ameliyatı değildir.  Hastamızda pıhtı tamamen hızlı bir şekilde dışarı alınıp beyin dokusu tekrar kanlandırıldığı için beyinde hasar gelişmemiştir. Hastalığa neden olan risk faktörlerinin saptanması, tedavisi, yakın nörolojik takip amacıyla hastamız bugüne kadar yoğun bakımda takip edilmiş ve klinik durumumun stabil seyretmesi nedeniyle servise alınmıştır.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Kadir Inanır
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